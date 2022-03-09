【業績│通訊設備股】中興通訊彈高3%　去年純利大升六成兼股息增50%、續提高各環節運營效率

▲ 【業績│通訊設備股】中興通訊去年純利大升六成、股息增50%至0.3人幣 續提高各環節運營效率

中興通訊 （00763） 去年純利按年增長59.9%至68.13億元（人民幣，下同），營業收入升12.9%至1145.2億元，當中內地市場收入升14.7%，佔總收入68.2%。中興每股派息增五成至0.3元人民幣（含稅）。

中興通訊今日反彈3%，報15.74元。

按業務劃分，運營商網絡營業收入增加2.3%至757.1億元，主要由於5G無綫、服務器等產品營業收入增加；政企業務在服務器、國內子公司收入帶動下，營業收入增加16%至130.8億元；消費者業務營業收入更大升59.2%至257.3億元，因手機、家庭信息終端等產品收入增加所致。

整體毛利率升至35.24%

中興去年整體毛利率升3.63個百分點至35.24%，主因運營商網絡毛利率上升8.66個百分點至33.79%。因2020年受疫情影響令研究費用偏低，去年研發投入金額升27.1%至188億元。

董事長李自學表示，集團將繼續推進數字化轉型，提高各環節的運營效率；將持續加大核心人才吸引和激勵，完善合規管理體系，強化內控治理，防範企業風險；打造高韌性組織，積極踐行雙碳綠色發展理念，實現企業可持續發展。

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