▲ 【業績｜公路股】越秀交通去年多賺8倍 增派末期息至0.41元、周息率近12.7厘

越秀交通 （01052） 公布去年業績，期內收入37.02億元（人民幣，下同），按年增26.8%；純利約14.65億元，按年增8.13倍；每股賺0.8756元；每股派末期息0.41港元，按年增4.86倍；連期中期息，全年每股派0.61港元，按年增7.71倍。

越秀交通周二（8日）績前跌0.62%，收報4.81元，以此推算，周息率約12.68厘。

越秀交通指出，去年通行費收入恢復良好，年內廣東省內項目受到疫情反復及周邊路網分流影響，但獲益於集團常態化疫情防控以及精細化管理，盈利逐步恢復。越秀交通又稱，中部省份大部分項目的通行費收入、車流量對比2019年已實現增長；天津津雄高速受津石高速的持續分流；廣東虎門大橋預計未來進行封閉大修，且受深中通道和獅子洋隧道建成帶來的分流影響，經減值評估和測試，2021年計提減值。

越秀交通：正研究潜在收購目標 並會探索擴建現有項目

越秀交通稱，隨著居民收入水平的提高及出行需求的增加，汽車保有量增長仍有空間，貨運也將隨著社會經濟發展而穩健增長，高速公路資產的經營表現依然可期，此外，發改革在2022年宏觀調控政時提及要適當超前開展基礎設施投資，加快推進「十四五」規劃重大工程項目，料將帶來更多的基建項目投資機會。

越秀交通表示，今年會繼續研究其他潜在收購目標，但未有任何正式協議，今年正積極探索存量項目改擴建的投資機會，例如主力項目北二環高速，目前車流量已經嚴重飽和。

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記者：李哲毅