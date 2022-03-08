  • 17°C
香港時間 : 2022308日 (二) 21:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜公路股】越秀交通去年多賺8倍　增派末期息至0.41元、周息率近12.7厘

股市 20:47 2022/03/08

分享：

【業績｜公路股】越秀交通去年多賺8倍　增派末期息至0.41元、周息率近12.7厘

越秀交通 （01052） 公布去年業績，期內收入37.02億元（人民幣，下同），按年增26.8%；純利約14.65億元，按年增8.13倍；每股賺0.8756元；每股派末期息0.41港元，按年增4.86倍；連期中期息，全年每股派0.61港元，按年增7.71倍。

越秀交通周二（8日）績前跌0.62%，收報4.81元，以此推算，周息率約12.68厘。

越秀交通指出，去年通行費收入恢復良好，年內廣東省內項目受到疫情反復及周邊路網分流影響，但獲益於集團常態化疫情防控以及精細化管理，盈利逐步恢復。越秀交通又稱，中部省份大部分項目的通行費收入、車流量對比2019年已實現增長；天津津雄高速受津石高速的持續分流；廣東虎門大橋預計未來進行封閉大修，且受深中通道和獅子洋隧道建成帶來的分流影響，經減值評估和測試，2021年計提減值。

越秀交通：正研究潜在收購目標 並會探索擴建現有項目

越秀交通稱，隨著居民收入水平的提高及出行需求的增加，汽車保有量增長仍有空間，貨運也將隨著社會經濟發展而穩健增長，高速公路資產的經營表現依然可期，此外，發改革在2022年宏觀調控政時提及要適當超前開展基礎設施投資，加快推進「十四五」規劃重大工程項目，料將帶來更多的基建項目投資機會。

越秀交通表示，今年會繼續研究其他潜在收購目標，但未有任何正式協議，今年正積極探索存量項目改擴建的投資機會，例如主力項目北二環高速，目前車流量已經嚴重飽和。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

相關文章：

【業績｜REIT】越秀房託末期息0.1218元　去年賺6.75億人幣

【業績｜物管股】越秀服務去年盈利大升8成　正接觸3至5家流動性緊張房企的物管公司（第二版）

【業績】越秀交通扭虧賺4.7億人幣　派中期息0.2元　早段升逾一成

記者：李哲毅

港股 公路股 越秀交通基建（01052）

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】鎳價破頂引發新能源車股急挫　分析料鎳價中長期終將回落

下一篇文章

【業績】中國茅台出手「護盤」後　中芯國際披露首2月數據：淨利潤增長95%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股北水+夜期】滙豐倫敦彈逾3%　夜期升141點（不斷更新）
【港股北水+夜期】滙豐倫敦彈逾3%　夜期升141點（不斷更新）
【美股期貨】美國傳將禁俄羅斯原油　納指期貨轉跌（不斷更新）
【美股期貨】美國傳將禁俄羅斯原油　納指期貨轉跌（不斷更新）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款