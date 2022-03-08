【烏克蘭戰爭】油組與美頁岩油企會晤　OPEC秘書長：大家要審視投資不足並採取措施應對

國際油價飛升引起能源供應憂慮，油組（OPEC）周一與美國頁岩油企業管理層會晤，為2017年以來兩者的第四次會面，座上客包括EQT（美：EQT）行政總裁Toby RIce、Hess（美：HES）行政總裁John Hess及Chesapeake Energy（美：CHK）行政總裁Domenic Dell'Osso，以及油組秘書長巴金多（Mohammad Barkindo）。

巴金多指，現時出現的大規模投資不足令大家要重新審視，並採取一些措施來應對目前情況，但現時全球沒有足夠產能可以每日取代700萬桶原因。

「我們不能控制目前發生的事件及地緣政治局勢，而這決定了市場的走向。」

現時不少油企如Shell、埃克森美孚等，都是拒絕來自俄羅斯的原油。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

相關文章：【烏克蘭戰爭】Shell關閉所有俄羅斯加油站 道歉並承諾停止購買俄羅斯原油

相關文章：【烏克蘭戰爭】蜆殼石油Shell退出俄羅斯項目 料損失234億元