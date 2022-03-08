【烏克蘭戰爭】鎳價破頂引發新能源車股急挫　分析料鎳價中長期終將回落

▲ 鎳是鋰電池的重要原材料（網上圖片）。

烏克蘭戰爭擾動商品價格，引發連鎖效應。俄羅斯被國際制裁引發倫敦金屬交易所LME的鎳（Nickel）價一度衝高一倍至每噸10萬美元關口，續創歷史新高，導致新能源車股周二急挫。分析料鎳價短期難以判斷，但中長期終將回落。

鎳是一種有光澤的銀白色金屬，外表銀白色，具耐腐蝕性特點。鎳的經濟價值在於其氧化物可用作鋰離子電池的陰極，而全球對鎳需求最大的需求增量亦是來自新能源車。每部新能源車需要含鎳量平均60公斤的硫酸鎳，即每1000萬輛電動車就約需60萬噸鎳。

由於鎳是鋰電池的重要原材料，鎳價爆升自然令市場擔心會加劇新能源車生產商成本壓力。新能源車股與相關股份周二已因此急挫，比亞迪 （01211） 大跌9.5%，贛鋒鋰業 （01772） 亦挫逾一成。

業內組織：對車市銷量影響不大但料造成車企盈利壓力

中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹周二表示，近期鎳價大漲對新能源車產業鏈下遊環節影響不太嚴重。他認為，鎳短期價格上漲屬炒作，年底或會回落，因鎳礦在印尼等地規模最大，而俄羅斯的鎳礦規模並非特別大。對於俄烏衝突帶來的原材料價格上漲影響，他認為總體而言對車市銷量影響不大，但會為車企加逾成本，帶來較大盈利壓力。

內地華創證券料鎳價短期難以判斷，但中長期終將回落，因只要俄烏衝突結束，俄羅斯鎳正常恢復出口，鎳價就會回落。而且根據統計，今年鎳供應預計增加35萬噸至267萬噸，供應增速高達15%。故鎳價在高位不可持續。

民生證券指長期而言，隨著高冰鎳產能的釋放，預計2023年新能源車條線的鎳供需緊張局面將緩解，庫存將逐步回升，價格也將回歸至合理區間。

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