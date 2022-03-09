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【ET開市直擊】汽車股坐過山車急挫 LME鎳價暴升怎防守（附time code）

股市 10:41 2022/03/09

分享：

汽車股昨日午後全綫坐過山車急挫，比亞迪 （01211） 股價急跌近一成，失守200元關，破底低見182.8元；小鵬汽車暴瀉12%跌穿百元大關，低見98.1元破底，理想汽車 （02015） 、長城汽車 （02333） 、吉利汽車 （00175） 均大跌破底。俄羅斯、烏克蘭戰事波及電動車板塊，歐美研制裁俄羅斯石油進口，國際資源價格暴升，LME鎳價一度衝上每噸10萬美元關口，電動車原材料價格失控飆上怎防守？獨立股評人唐牛今早9時於《ET開市直擊》為你拆局。

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
01：27 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：14 - 亞太股市早段市況速報
03：46 - 美國制裁俄羅斯石油進口對股市影響有多大？
05：34 - 美股跌勢仍會急？議息前仍波動
06：44 - 觀眾問股：會否打第三次世界大戰？油價睇幾多？
07：22 - 現市況宜小注  用注碼控制風險
08：02 - Apple（AAPL.US）發布會後股價變化不大    炒作未成氣候
09：57 - 港股上日市況速覽+北水盤路
11：06 - 港股要趁反彈食糊？多蟹貨不宜入貨？
13：26 - 觀眾問股：港股博反彈揀盈富基金 （02800） 最安全？甚麼價位可買入？槓桿指數產品也可考慮？
14：32 - 電動車殺估值兼鎳價破頂    暫不宜沾手
17：06 - 低撈比亞迪 （01211） 策略如何？
18：04 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 、贛鋒鋰業 （01772） 甚麼價位可買入？
19：39 - 觀眾問股：華虹半導體 （01347） 點睇？甚麼價位可買入？
20：38 - 港股開市前市況速報
22：27 - ET個股推介：光大環境 （00257）【按此速睇】
27：33 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 110元有貨可溝貨？反彈目標看多少？
29：29 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 點睇？現價位買入睇中長綫可以嗎？
30：19 - 港股開市初段市況速報
31：27 - 觀眾問股：京東 （09618） 績前可部署買入？
32：33 - 觀眾問股：中海油 （00883） 9.7元有貨仍有得升？
33：45 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 56元買入點睇？
34：45 - 觀眾問股：長江基建 （01038） 平均46.5元買入長綫收息    股價有起色可加注？
36：32 - 觀眾問股：中移動 （00941） 58元買入想賺價賺息    現市況差要套現？
38：03 - 觀眾問股：中國建築 （03311） 走勢點睇？上望多少？
38：55 - 觀眾問股：農夫山泉 （09633） 49.6元有冇機會鬆綁？
39：58 - 觀眾問股：零售股可博反彈？ 全民強檢、禁晚市停業延至4月有何影響？
41：33 - 疫情股香港科技探索 （01137） 炒作已完？
43：08 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 90元有貨可加注？
44：27 - 觀眾問股：港交所 （00388） 現價可買入？
45：48 - 港股短綫怎部署？可做淡比亞迪 （01211）
47：22 - 港股開市初段市況速報
47：54 - 財經日誌提提你

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