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騰訊雲培育人才加強本地數碼生態 助企業和政府推動智慧城市

股樓投資 09:19 2022/03/09

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騰訊雲國際高級副總裁楊寶樹近日出席由經濟學人集團旗下 Economist Impact 舉辦的「亞洲科技變革週」上，就分享了發展智慧城市，私營機構在推動數碼化轉型的進程中如何扮演日益重要的角色。

【MIRROR效應】MIRROR狂吸金助Viu勁賺 電盈發1000萬新股獎勵指定員工 魯生花姐MIRROR有份？【見下頁】

發展強大且蓬勃的數碼生態系統乃維持智慧城市的關鍵。由始至終，政府在倡議城市邁向智慧化上的角色仍然至關重要。私營機構可透過其專業知識和技術與政府相互補足，向當地持份者提供更好的建議，這些持份者包括當地企業、政府以及市民可能尚未意識到數碼化如何提升其 生活效率。

【港交所388】港交所績後 大行最新評級和目標價一覽

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楊寶樹指，數碼化轉型的成功有賴政府、私營機構以及當地持份者包括市民和中小企業的合作，私營機構需要視自己為數碼化進程的合作夥伴，同時雲服務供應商如何能更好地支援智慧城市計劃的兩大關鍵領域，包括與生態系統業界攜手合作和致力培育人才。

同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

楊寶樹表示，企業和政府在數碼化進程中面對的挑戰其實很相似，他們或許不知道該從哪裡開始或如何開始，甚至不知道他們想要甚麼。因此企業除了提供技術外，更須以顧問身份協助他們了解當中可行的選項和方向。在日常生活中，無論是支付或購物甚至預約醫療諮詢服務都正逐步轉向綫上渠道。為滿足因應疫情而快速增長的數碼需求，企業和政府期望能改善服務效率並推動員工和市民有更高的參與度。

【姜濤效應】 粉絲力撐偶像代言成效顯著 滙豐PayMe、KKday請姜濤代言業務表現齊報捷【見下頁】

隨着用戶和服務供應商加快採用數碼技術資源，本地人才須緊貼步伐並不斷提升技能以駕馭科技發展，才能確保社會擁有一個穩健的技術人才庫，以支援數碼化進程。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

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記者：張以正

 

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