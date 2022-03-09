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【蘋果發布會】蘋果推出M1 Ultra芯片　Mac Studio頂級配置達6萬元

科技 04:30 2022/03/09

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蘋果是次推出iPhone 13、iPhone 13 Pro新「松嶺綠」色，第三代iPhone SE，新一代iPad Air，M1 Ultra芯片，以及Mac Studio桌面電腦組合。

蘋果（Apple）在今（9日）凌晨2時正舉行「Peek Performance」春季發布會，除了推出iPhone 13、iPhone 13 Pro新「松嶺綠」色，第三代iPhone SE，新一代iPad Air，還有「M1 Ultra」芯片及Mac Studio桌面電腦組合。首款使用「M1 Ultra」的產品將會是Mac Studio。

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蘋果去年加碼推出兩款自家升級效能芯片M1 Pro、M1 Max，是次對應發布會主題，還推出結合兩塊M1 Max的「M1 Ultra」芯片，而非早前傳聞的M2芯片。

硬件技術高級副總裁Johny Srouji指，「M1 Ultra」芯片是透過創新訂制封裝架構技術「UltraFusion」，無縫整合兩塊M1 Max芯片，可以達到20顆CPU核心，包含16個高效能、4個高效率以及 32核心的神經引擎，支援128GB內存。另有64顆GPU核心，比M1芯片快7倍。

他又強調，「M1 Ultra」的CPU效能媲美16核心以上的PC，同時減少100W功耗。惟蘋果沒有列出比較對象。

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至於首款使用「M1 Ultra」的Mac Studio，為蘋果最新的桌面電腦，另設有搭載M1 Max芯片版本。Mac Studio在整體外觀設計與Mac mini相似，惟體積變得更高更厚，以及機身背面及底部設有超過4,000個氣孔以應對M1 Ultra的散熱需求。方形機身長7.7吋，高度為3.7吋。

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Mac Studio的連接埠規格，包括4個Thunderbolt 4連接埠（用於連接顯示器及高效能裝置）、1個10Gb Ethernet連接埠、兩個USB-A連接埠、1個HDMI連接埠，以及1個適用於高阻抗耳筒或外置揚聲器的專業級音響插口，同時支援Wi-Fi 6及藍牙5.0。

蘋果指，使用M1 Ultra的版本，CPU效能比16核心的Mac Pro快 90%、比10核心27吋的iMac速度提升最高可達3.8倍。設有20顆CPU核心與64顆GPU核心，更可讓影片轉檔速度比Mac Pro快5.6倍。

售價方面，M1 Max版Mac Studio售15,999港元起，最高配置版本（見圖）達38,499港元；M1 Ultra版Mac Studio售30,999港元起，最高達60,999港元。

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記者：張寶燕

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