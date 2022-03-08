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【新股IPO】馬來西亞醫用手套製造商Top Glove擬推遲來港上市計劃

股樓投資 20:03 2022/03/08

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引述外電報道，全球最大醫療用手套製造商Top Glove表示，由於行業發展變化，及俄烏局勢令市場情況不明確，故計劃推遲在香港上市的計劃。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標 【下一頁】

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同場加映：【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

Top Glove馬來西亞公司董事總經理Lee Kim Meow稱，公司並不急於上市，因上市是長期計劃。Top Glove原計劃於今年首季在香港作雙重上市，去年已獲得股東批，集資約10億美元。Top Glove現時於馬來西亞上市，並於新加坡第二上市。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

 

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