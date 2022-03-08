【新股IPO】馬來西亞醫用手套製造商Top Glove擬推遲來港上市計劃

引述外電報道，全球最大醫療用手套製造商Top Glove表示，由於行業發展變化，及俄烏局勢令市場情況不明確，故計劃推遲在香港上市的計劃。

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Top Glove馬來西亞公司董事總經理Lee Kim Meow稱，公司並不急於上市，因上市是長期計劃。Top Glove原計劃於今年首季在香港作雙重上市，去年已獲得股東批，集資約10億美元。Top Glove現時於馬來西亞上市，並於新加坡第二上市。

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記者：張以正