【挾空倉】鎳價挾至顛價迫平倉　青山實業：老外的確有些動作　彭博指虧損或達數十億美元

▲ 【挾空倉】鎳價挾至顛價迫平倉 青山實業：老外的確有些動作

鎳價每噸急升至101365美元，再創歷史新高，較2月底的急升3.2倍，單日急升57%，每噸急升29095美元，市場再次出現GME挾空倉事件。有內地媒體報道，由於俄鎳被踢出交易所無法交割，青山集團開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨。市場傳聞，嘉能可在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權。青山實業董事局主席項光達表示，老外的確有些動作，正在積極協調。「今天接到很多電話，國家有關部門和領導對青山都很支持。青山是家優秀的中國企業，倉位和經營都沒有問題。」

外電報道指，在發生挾空倉事件後，國資委要求銀行提交能源和大宗商品相關衍生品的數據，以及可能面臨的任何潛在損失情況。

「今天接到很多電話，國家有關部門和領導對青山都很支持」

彭博引述知情人士指，由於鎳價急升，持有大量淡倉的投資鎳者被迫平倉。彭博報道指，周一（7日）晚，建行 （00939） 一間子公司CCBI Global Markets，周一未能按時向LME追加數億美元的保證金，不過LME給予該公司延期，意味CCBI Global Markets的子公司未正式違約。消息又指，可能是因為子公司的某位金屬行業客戶，未能向其支付保證金，導致公司在亞洲交易日結束後，未能安排支付大額的追加保證金。

CCBI Global Markets已支付追加保證金

據報道，建行子企客戶有機會為全球最大鎳生產商之一的青山控股，青山控股早前被報道持有大量LME空頭頭寸。

最新報道指，CCBI Global Markets已支付追加保證金。

彭博引述知情人士估計，損失或達數十億美元。

青山控股為一家專門從事不銹鋼生產的民營企業，從鎳礦開採、鎳鐵冶煉到不銹鋼冶煉、不銹鋼連鑄坯生產及不銹鋼板材、棒線材加工的全產業鏈佈局，同時生產新能源領域的原材料、中間品及新能源電池，主要應用於儲能系統和電動汽車等領域。據公司披露，其鎳當量產量將在2021年達到60萬噸，2022年達到85萬噸，到2023年將躍升至110萬噸。

目前鎳的消費結構中，不銹鋼是鎳的最大消費領域，佔比達80%，電池佔比5%，其他行業用鎳佔比15%。

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