  • 17°C
香港時間 : 2022308日 (二) 20:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【挾空倉】鎳價挾至顛價迫平倉　青山實業：老外的確有些動作

股市 20:39 2022/03/08

分享：

【挾空倉】鎳價挾至顛價迫平倉　青山實業：老外的確有些動作

鎳價每噸急升至101365美元，再創歷史新高，較2月底的急升3.2倍，單日急升57%，每噸急升29095美元，市場再次出現GME挾空倉事件。有內地媒體報道，由於俄鎳被踢出交易所無法交割，青山集團開的20萬噸鎳空單可能交不出現貨。市場傳聞，嘉能可在LME鎳上逼倉青山，要其在印尼鎳礦的60%股權。青山實業董事局主席項光達表示，老外的確有些動作，正在積極協調。「今天接到很多電話，國家有關部門和領導對青山都很支持。青山是家優秀的中國企業，倉位和經營都沒有問題。」

外電報道指，在發生挾空倉事件後，國資委要求銀行提交能源和大宗商品相關衍生品的數據，以及可能面臨的任何潛在損失情況。

「今天接到很多電話，國家有關部門和領導對青山都很支持」

彭博引述知情人士指，由於鎳價急升，持有大量淡倉的投資鎳者被迫平倉。彭博報道指，周一（7日）晚，建行 （00939） 一間子公司CCBI Global Markets，周一未能按時向LME追加數億美元的保證金，不過LME給予該公司延期，意味CCBI Global Markets的子公司未正式違約。消息又指，可能是因為子公司的某位金屬行業客戶，未能向其支付保證金，導致公司在亞洲交易日結束後，未能安排支付大額的追加保證金。

CCBI Global Markets已支付追加保證金

據報道，建行子企客戶有機會為全球最大鎳生產商之一的青山控股，青山控股早前被報道持有大量LME空頭頭寸。

最新報道指，CCBI Global Markets已支付追加保證金。

青山控股為一家專門從事不銹鋼生產的民營企業，從鎳礦開採、鎳鐵冶煉到不銹鋼冶煉、不銹鋼連鑄坯生產及不銹鋼板材、棒線材加工的全產業鏈佈局，同時生產新能源領域的原材料、中間品及新能源電池，主要應用於儲能系統和電動汽車等領域。據公司披露，其鎳當量產量將在2021年達到60萬噸，2022年達到85萬噸，到2023年將躍升至110萬噸。

目前鎳的消費結構中，不銹鋼是鎳的最大消費領域，佔比達80%，電池佔比5%，其他行業用鎳佔比15%。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

【烏克蘭戰爭】LME鎳價曾衝10萬美元後暫停交易、傳建行子企遭挾淡倉　電動車當災比亞迪挫9%失200關

A股 美股 能源及天然資源種類

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】油組與美頁岩油企會晤　OPEC秘書長：大家要審視投資不足並採取措施應對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【美股期貨】道指期貨升226點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升226點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【港股北水+夜期】滙控倫敦彈逾3%　夜期升141點（不斷更新）
【港股北水+夜期】滙控倫敦彈逾3%　夜期升141點（不斷更新）
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款