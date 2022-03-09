【烏克蘭戰爭】英美制裁俄石油 油價會升至咩位？（第二版）

英美宣布對俄羅斯制裁加碼，限制俄羅斯石油進口，布蘭特期油一度升至每桶近140美元的高位。俄羅斯作為全球主要原油和石油產品出口國，英美宣布制裁俄石油，外媒指石油價格恐再創高位及導致通脹惡化等後果。

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（第二版更新英美落實對俄制裁）

英美如何制裁俄羅斯石油？

美國總統拜登（Joe Biden）周二（8日）宣布，全面禁止俄羅斯的石油、天然氣及煤炭進口。

英國政府同日亦宣布，將在今年底前逐步停止進口俄羅斯石油和石油產品，讓市場和企業有時間尋找代替品。

制裁落實，油價會升幾多？

摩根大通（JP Morgan）估計，如俄羅斯石油出口持續中斷至今年底，石油價格屆時可能會升至每桶185美元的高位。

但該行與大多數分析師都預計，石油年均價格不會升穿100美元。

瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo則表示，長期戰爭如導致大宗商品供應大範圍中斷，屆時布蘭特期油或突破150美元大關。

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俄遭到制裁，通脹會否受到影響？

會。路透社指根據過往經驗，以歐元計算油價每升10%，歐元區通脹會增加0.1到0.2個百分點。而美國每桶計油價每升10美元，通脹就會升0.2個百分點。

自今年1月1日以來，布蘭特原油按歐元計價已升約80%，按過往經驗計算，歐元區同期通脹恐多達1.6個百分點。

俄羅斯也是天然氣供應大國。隨著天然氣價格創歷史新高，能源成本飆升預計將於未來幾個月將大西洋兩岸的通脹率推高至7%以上，嚴重侵蝕家庭購買力。

西方能否找到替補石油供應？

石油市場仍供不應求，英國投資平台Hargreaves Lansdown高級投資和市場分析師 Susannah Streeter預計，各國短期內將減少提倡發展綠色能源。

資產管理公司高級企業分析師柯林斯（Alex Collins）則表示，制裁會嚴重影響潛在供應，相信短期內未必可找到快速替補供應方式，相信依賴石油的商品或服務價格短期內會急升。

根據摩根大通（JP Morgan）上周的分析，俄羅斯為全球主要石油生產國，佔全球市場份額約12%。俄羅斯於俄烏開戰前每日出口約650萬桶石油，其中430萬桶是出口至歐美。

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責任編輯：鄭錦玲