【烏克蘭戰爭】美倘制裁俄石油 油價會升至咩位？

美國早前警告可能會加強對俄制裁，限制俄羅斯石油進口，布蘭特期油一度升至每桶近140美元的高位。俄羅斯作為全球主要原油和石油產品出口國，倘若美國堅持制裁俄羅斯石油，外媒指石油價格恐再創高位及導致通脹惡化等後果。

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美國打算如何制裁俄羅斯石油？

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）早前證實，美國及歐洲盟國正考慮禁止俄羅斯原油進口，白宮和國會委員會皆會協調如何推進這項措施。

路透社更引述消息人士指，白宮更在與美國參議院財政委員會和眾議院籌款委員會討論是否頒布禁令。

倘制裁落實，油價會升幾多？

摩根大通（JP Morgan）估計，如俄羅斯石油出口持續中斷至今年底，石油價格屆時可能會升至每桶185美元的高位。

但該行與大多數分析師都預計，石油年均價格不會升穿100美元。

瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo則表示，長期戰爭如導致大宗商品供應大範圍中斷，屆時布蘭特期油或突破150美元大關。

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俄倘遭到制裁，通脹會否受到影響？

會。路透社指根據過往經驗，以歐元計算油價每升10%，歐元區通脹會增加0.1到0.2個百分點。而美國每桶計油價每升10美元，通脹就會升0.2個百分點。

自今年1月1日以來，布蘭特原油按歐元計價已升約80%，按過往經驗計算，歐元區同期通脹恐多達1.6個百分點。

俄羅斯也是天然氣供應大國。隨著天然氣價格創歷史新高，能源成本飆升預計將於未來幾個月將大西洋兩岸的通脹率推高至7%以上，嚴重侵蝕家庭購買力。

西方能否找到替補石油供應？

石油市場仍供不應求，英國投資平台Hargreaves Lansdown高級投資和市場分析師 Susannah Streeter預計，各國短期內將減少提倡發展綠色能源。

資產管理公司高級企業分析師柯林斯（Alex Collins）則表示，制裁會嚴重影響潛在供應，相信短期內未必可找到快速替補供應方式，相信依賴石油的商品或服務價格短期內會急升。

根據摩根大通（JP Morgan）上周的分析，俄羅斯為全球主要石油生產國，佔全球市場份額約12%。俄羅斯於俄烏開戰前每日出口約650萬桶石油，其中430萬桶是出口至歐美。

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責任編輯：鄭錦玲