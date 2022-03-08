【俄烏局勢】JCB加入制裁 宣布停俄羅斯業務

日本信用卡公司JCB周二 (8 日) 宣布，將停止俄羅斯當地的信用卡支付交易服務。早前，著名信用卡公司將效仿Visa（美：V）、Mastercard（美：MA）和美國運通（美：AXP）都相繼宣布停止俄國業務。

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JCB發言人表示，考慮到目前在當地面臨的困難和不可預見的局勢，宣布暫停其俄羅斯業務。該公司在俄羅斯發行的JCB卡不能在國外使用，而在俄羅斯境外發行的JCB卡不能在俄羅斯境內使用。

而那些持有在俄羅斯發行的JCB 卡的人仍然可以在當地付款。這與Visa和Mastercard的情況類似。

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責任編輯：黃苑筠