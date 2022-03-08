  • 17°C
香港時間 : 2022308日 (二) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】IDC：俄烏戰爭影響半導體供應鏈　尤其製造晶圓須使用的氖氣、鈀及C4F6

股市 19:15 2022/03/08

分享：

【烏克蘭戰爭】IDC：俄烏戰爭影響半導體供應鏈　尤其製造晶圓須使用氖氣、鈀及C4F6

俄羅斯入侵烏克蘭，對全球外交及經濟帶來一個關鍵轉捩點，市場研究機構IDC發表報告認為，不斷變化的地緣政治將影響未來數月以至數年全球資訊及通訊科技（ICT）需求。報告又提到，俄羅斯成品和技術零件出口將受到制裁的嚴重影響，特別是在半導體領域，製造晶圓會使用的氖氣（Neon gas）、鈀（palladium）和C4F6（一種蝕刻氣體）的供應將大大減少，又預計俄烏衝突將進一步擾亂全球供應鏈，原因貨物須在兩國周圍重新改道，運輸成本增加。

目前烏克蘭供應全球5成氖氣；俄羅斯供應全球25%至30%鈀；而C4F6的原料在俄羅斯生產，並在烏克蘭加工制作而成。

IDC預計俄羅斯和烏克蘭的ICT支出將急劇下降並緩慢復甦，但俄烏兩國僅占歐洲所有ICT支出的5.5%，佔全球的1%，下降對全球影響有限。然而IDC認為，俄烏危機將在更大程度在貿易、供應鏈、資本流動和能源價格等方面影響全球經濟，且可能對區域和全球ICT市場產生負面影響。

IDC預計，俄烏2022年科技需求將出現雙位數的萎縮，而西歐國家的科技支出或會增加，部分原因是國防和安全支出擴大。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

相關文章：

【烏克蘭戰爭】俄羅斯：若禁俄油出口、油價恐見300美元　歐洲要準備好支付更高的能源價格

【新股IPO】頂級手套Top Glove推遲在港上市計劃　因烏克蘭戰爭引致股市震盪

【烏克蘭戰爭】全球油價飆升　OPEC 秘書長：地緣政治超越市場因素、全球無足夠產能彌補禁止俄羅斯供應損失

記者：李哲毅

美股 經濟 俄羅斯 烏克蘭

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】Shell關閉所有俄羅斯加油站　 道歉並承諾停止購買俄羅斯原油

下一篇文章

【內房銷售】融創上月銷售額跌32.8%、雅居樂跌逾五成　一文看清內房股2月銷售表現（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【全民檢測】全民強制檢測據報不是港府最優先工作　或推遲4月檢測
【美股期貨】道指期貨升226點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升226點　納指期貨升0.7%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【港股北水+夜期】滙控倫敦彈逾3%　夜期升141點（不斷更新）
【港股北水+夜期】滙控倫敦彈逾3%　夜期升141點（不斷更新）
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款