【烏克蘭戰爭】IDC：俄烏戰爭影響半導體供應鏈　尤其製造晶圓須使用的氖氣、鈀及C4F6

▲ 【烏克蘭戰爭】IDC：俄烏戰爭影響半導體供應鏈 尤其製造晶圓須使用氖氣、鈀及C4F6

俄羅斯入侵烏克蘭，對全球外交及經濟帶來一個關鍵轉捩點，市場研究機構IDC發表報告認為，不斷變化的地緣政治將影響未來數月以至數年全球資訊及通訊科技（ICT）需求。報告又提到，俄羅斯成品和技術零件出口將受到制裁的嚴重影響，特別是在半導體領域，製造晶圓會使用的氖氣（Neon gas）、鈀（palladium）和C4F6（一種蝕刻氣體）的供應將大大減少，又預計俄烏衝突將進一步擾亂全球供應鏈，原因貨物須在兩國周圍重新改道，運輸成本增加。

目前烏克蘭供應全球5成氖氣；俄羅斯供應全球25%至30%鈀；而C4F6的原料在俄羅斯生產，並在烏克蘭加工制作而成。

IDC預計俄羅斯和烏克蘭的ICT支出將急劇下降並緩慢復甦，但俄烏兩國僅占歐洲所有ICT支出的5.5%，佔全球的1%，下降對全球影響有限。然而IDC認為，俄烏危機將在更大程度在貿易、供應鏈、資本流動和能源價格等方面影響全球經濟，且可能對區域和全球ICT市場產生負面影響。

IDC預計，俄烏2022年科技需求將出現雙位數的萎縮，而西歐國家的科技支出或會增加，部分原因是國防和安全支出擴大。

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記者：李哲毅