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【IG動向】Instagram兩個獨立App　​​Boomerang、Hyperlapse從應用程式商店下架

科技 19:22 2022/03/08

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Instagram兩個獨立App ​​Boomerang、Hyperlapse亦將從應用程式商店下架。（法新社、IG官網圖片）

Instagram繼日前宣布旗下IGTV App將從應用程式商店下架，功能將與IG Reels合併後，今（8日）再有報道指，Instagram另外兩個獨立App ​​Boomerang、Hyperlapse亦將從應用程式商店下架。

據科技網站TechCrunch報道，Instagram 已經從App Store和Google Play中刪除了 Boomerang和 Hyperlapse應用程式。 Hyperlapse於2014年推出，允許用戶拍下縮時影片。而 Boomerang則於2015年推出，允許用戶創建1秒循環影片。

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雖然這兩個應用程式是Instagram獨立推出的，但它們的主要功能後來亦被添加到​​Instagram App內，令該企萌生刪除額外App的念頭。儘管如此，Boomerang應用程式自推出以來，下載量已超過3億次。至於Hyperlapse則不太成功，只有2300萬次下載量。Boomerang、Hyperlapse應用程式下架後，有關的功能仍能在Instagram裏使用。

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報道認為，Instagram把這兩個應用程式下架，是希望用戶花更多時間在其主要的應用程式中。目前，除了將於月尾下架的IGTV App外，Instagram只剩下Layout App，這個應用程式在2015年發布，讓用戶可以合併多張圖片。

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責任編輯：吳嘉雯

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