【SIM卡實名制】五家持牌電訊商未設電子登記平台 違反指引須暫停銷售新卡

通訊事務管理局今日（8日）公布，決定向五家持牌電訊商，就其違反實施電話智能卡實名登記制度的指引及其牌照的相關條件，根據《電訊條例》發出指示，要求他們在三星期內完成設立電子登記平台，同時必須於3月1日起停止銷售、提供或啟動任何新電話智能卡。

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被通訊事務管理局點名的五家持牌電訊商，包括香港優克網絡技術有限公司、Neware Info Technology Limited、Truphone (Hong Kong) Limited、游惠寶國際商務有限公司及超世代數據有限公司。

通訊局表示，已於去年8月20日發出指引，就根據《規例》實施電話卡實名登記制向電訊服務營辦商提供實務和行政指引，指引當中規定電訊商須於本月1日前，設立電子登記平台及相關數據庫，但上述五家電訊商未能按照指引規定，及時設立電子登記平台。

經考慮通訊辦的評估及有關五家電訊商的申述後，通訊局認為該五家電訊商違反指引及其牌照的相關條件，因此決定今天向他們發出指示，要求他們在三星期內完成設立電子登記平台，同時必須於本月1日起停止銷售、提供或啟動任何新電話智能卡。

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責任編輯：嚴浩文