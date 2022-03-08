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【全城抗疫】港怡：一直為輕症病人提供門診　已治療逾百名公院轉介病人

理財智慧 19:04 2022/03/08

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第五波疫情持續嚴峻，大批病人等待入院，但公立醫院已經迫爆。新創建（00659）旗下的港怡醫院表示，為了減輕公立醫院的醫療負荷，以及加強公私營醫院合作，一直有為新冠肺炎輕症病人提供門診服務。

港怡醫院發言人指，已經開始接收獲轉介的公立醫院病人，並提出治療，以便騰出公立醫院的空間處理確診者，至今已安排過百名由公立醫院轉介的病人接受不同的醫療服務，日後繼續與醫管局緊密合作，以紓緩公立醫院的壓力。

發言人又指，自疫情初期，已為市民提供視像會診服務，為進一步協助留家的確診者及其他有醫療需要的市民，將於3月份額外推出免費視像會診服務，安排醫生為在家抗疫的市民提供專業的醫療服務。

同場加映【青姐話】疫情底 有幾抵？

【電子消費券】1萬元消費劵經去年登記平台發放 不得轉移至其他平台 4月發首期5000元，詳見【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

新冠肺炎疫情 港怡醫院 疫情

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