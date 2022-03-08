【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

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03::20 俄烏戰事仍未解決

03:55 難預測港股跌到幾點

05:15 重溫見底5大指標

11:30 投資者情緒未見淡

16:30 小心債息倒掛

19:20 強勢股跟跌代表股市見底？

21:05 留意兩會和A股

21:45 02319 蒙牛

22:15 00291 華潤啤酒

23:25 01211 比亞迪

28:44 七小福

31:45 中國今年GDP增長

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35:45 Q&A 幾時可入市？

39:30 00175 吉利汽車

44:13 02319蒙牛

48:47 02600 中鋁國際

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