【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

上一篇文章
【樓市熱話】後悔買入屋苑樓 疫下無啖好食 懷緬舊區夠方便 港男：下次換樓一定唔再揀屋苑
其他股評時段:
1:55 恒指未有終極一跌跡象
03::20 俄烏戰事仍未解決
03:55 難預測港股跌到幾點
05:15 重溫見底5大指標
11:30 投資者情緒未見淡
16:30 小心債息倒掛
19:20 強勢股跟跌代表股市見底？
21:05 留意兩會和A股
21:45 02319 蒙牛
22:15 00291 華潤啤酒
23:25 01211 比亞迪
28:44 七小福
31:45 中國今年GDP增長
34:00 三大內地概念股可考慮
35:45 Q&A 幾時可入市？
39:30 00175 吉利汽車
44:13 02319蒙牛
48:47 02600 中鋁國際
52:28 01610 中糧家佳康
53:55 03968 招商銀行
56:20 02310 嘉泓物流
01:00:47 01877 君實生物
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 溫股知新