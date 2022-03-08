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【貴絕全球】本港樓價連續12年成全球最難負擔　不吃不喝23.2年才買到樓

股樓投資 18:48 2022/03/08

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本港樓價貴絕全球，連疫情也未能緩解有關情況。據國際公共政策顧問機構Demographia最新調查報告顯示，香港連續12年蟬聯全球最難負擔物業城市之首，樓價中位數對家庭入息中位數比率上升至23.2倍，即不吃不喝23.2年才能置業。

調查研究了8個國家、共92個城市的樓價與收入中位數比率，以樓價中位數除以家庭全年入息中位數計算，本港對比上一年度，數字由20.7倍上升至23.2倍，意味著負擔能力進一步惡化。本港數字冠絕全球，亦拋離難以負擔的第二位澳洲悉尼，其樓價對入息比率為15.3倍。

報告指，92個城市中，有51個、即55%城市被評為極難負擔，樓價收入比率達5.1倍以上。香港情況最為嚴重，料須不吃不喝23.2年才能置業，數字創下該調查以來最高紀錄。與疫情大爆發前的2019年相比，2021年極難負擔的城市數目增加6成，主要因為疫情了降低中等收入家庭收入降低。

【有相睇】業主曾花50萬裝修單位　全屋統一簡約時尚風格　寶怡花園特色戶590萬售出【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

物業市場 物業交易 經濟 樓價 香港

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