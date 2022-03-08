【烏克蘭戰爭】再有俄高級將領陣亡 烏稱約1.2萬俄軍喪命

俄羅斯與烏克蘭戰事持續，烏克蘭指俄羅斯周一（7日）晚空襲蘇梅市公寓，造成9人死亡，包括兩名兒童。烏克蘭情報部門表示，俄羅斯主要將領，第41軍團參謀長格拉西莫夫少將在哈爾科夫戰鬥中陣亡，料俄方在過去一周內失去第2名高級指揮官。烏克蘭政府更聲稱，已有約1.2萬俄軍喪命。

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烏克蘭國防部情報總局發表聲明，指俄羅斯第41軍團參謀長、格拉西莫夫（Vitaly Gerasimov）周一在第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）附近的行動中被殺，其餘高級軍官亦陣亡。情報總局同時公開據報是兩名俄羅斯聯邦安全局（FSB）官員的對話，內容提及格拉西莫夫陣亡，並抱怨俄方的安全通信在烏克蘭境內無法運作。

媒體Bellingcat透露，已從俄羅斯消息人士證實格拉西莫夫死訊，同時指在烏克蘭截取的對話中確定該兩名FSB高級官員身份。

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格拉西莫夫曾參與第2次車臣戰爭、俄羅斯在敘利亞的軍事行動，以及吞併克里米亞戰爭，更獲頒獎章。這亦是俄羅斯過去一星期內，第2名在烏克蘭陣亡的高級將領。

另一方面，俄羅斯持續對烏克蘭發動攻勢，包括周一晚在蘇梅（Sumy）市空襲公寓，導致9人死亡，包括兩名兒童。烏克蘭內政部表示，襲擊明顯針對民居，另有一名婦女從瓦礫中被救出。

烏克蘭外交部周二（8日）表示，有1.2萬俄羅斯士兵在戰爭中喪生，軍隊擊落俄方48架戰機、80架直升機、303架坦克、超過1千架裝甲車及27套防空系統等。

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責任編輯：郭麗明