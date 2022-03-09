涉俄黑幫BBC劇集悄然取消 俄烏戰爭成腰斬導火線

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，不少企業紛紛切斷與俄羅斯聯繫表態支持烏克蘭。英國媒體報道，英國廣播公司（BBC）已擱置，拍攝新一季俄羅斯黑幫犯罪劇集《戈德曼家族》（McMafia）計劃。報道引述消息人士報道，劇集人物涉及俄羅斯殺人犯及財閥，在俄烏戰爭背景繼續推出新一季會十分尷尬。

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英國《太陽報》引述消息人士報道，第二季《戈德曼家族》拍攝計劃一直被各種問題困擾，包括新冠疫情及主演男星占士諾頓（James Norton）檔期爆滿等。消息人士指出，現時亦非理想時間，推出新一季有關俄國黑幫家族在英國的劇集。

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消息人士強調，劇集未有美化暴力及權力腐敗，而是試圖突出前蘇聯解體後的可怕結果。惟劇集人物涉及俄羅斯殺人犯及財閥，在目前俄烏戰爭背景下繼續創作，劇集將會變成1個尷尬節目，所以BBC決定擱置拍攝計劃。

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《戈德曼家族》劇集中，占士諾頓飾演的商人Alex Godman與家人被迫離開俄羅斯落腳倫敦，在不情願的情況下捲入親戚黑幫事務，但最終迷上權力並接管黑幫運作。

劇集在2018年1月播出，BBC不久後證實將會拍攝第二季。劇集一炮而紅情況被英媒稱為奇蹟，占士諾頓其後星途一片暢順，盛傳將接棒成新一代007。

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責任編輯：李俊儀