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【職場熱話】疫下營商受挫　美國初創解僱全球4000名員工

商業 12:22 2022/03/09

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在全球經濟市場波動下，美企將於本周內「加辣」裁員措施，迎來第二輪大裁員，解僱全球一半員工，共4,000人。（法新社資料圖片）

新冠肺炎肆虐超過2年，重創各行各業。近日，美國一間初創貸款公司內部人士透露，在全球經濟市場波動下，該企準備於本周內「加辣」裁員措施，迎來第二輪大裁員，解僱全球一半員工，共4,000人。

【俄烏戰爭】俄羅斯官媒姐妹台RT America宣布立即關閉　解僱近全部員工

據外媒《Tech Crunch》報道，因利市場利率急劇變化，加上宏觀經濟因素，也對貸款公司產生負面影響，市場對較高的利率的融資需求大幅下降。因此，美國初創貸款公司Better.com於上月18日宣布裁員，共解僱了全球900名員工，在這之前，該企財務總監曾透露Better.com的負資產於去年尾已達到10億美元（約78億港元）。惟全球經濟發展持續變差，Better.com內部人士透露，該企將於本周解僱主要擔任銷售和運營職務的4,000名員工。 

事實上，Better.com一直也被負面消息纏身，早前曾有指該企行政總裁及創始人Vishal Garg曾侮辱員工和企業投資者，使該企聲譽受到影響，在吸納新客戶方面造成挑戰。而是次大規模裁員更直接影響了多名員工的生計。

【財政預算案2022】百分百擔保特惠貸款加碼　貸款上限增至900萬　料數星期內推出

【第五波疫情】料疫苗通行證再挫生意　零售協會提出三大訴求　籲商場免底租

責任編輯：文睿

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