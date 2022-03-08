【第五波疫情】理髮店及髮型屋本周四可重開 需實施疫苗通行證

政府今日（8日）公布，將根據現行《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲延續大部分社交距離措施，下一個14天周期的生效期間為3月10日至3月23日。經考慮市民對相關服務有實際需要，理髮店及髮型屋將可獲准重開，並須全面實施「疫苗通行證」。

【青姐話】疫情底 有幾抵？

政府指出，「疫苗通行證」實施後運作暢順，理髮店及髮型屋將可獲准重開，並須全面實施「疫苗通行證」，進入或身處有關處所的人士須至少接種一劑新冠疫苗，顧客必須使用「安心出行」，而工作人員及顧客均須全程佩戴口罩。

其他現行措施，如限制公眾地方群組聚集的人數為兩人、禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集、佩戴口罩要求，以及停止所有大型活動和避免羣組聚集，均會繼續實施。就餐飲業務處所及所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）所規管的表列處所，現行社交距離措施將延長兩周。

【大行點睇】花旗看好7大產業9隻股份 受惠內地經濟增長目標【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【溫股知新】再談港股五大因素 國策股前景最著數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文