富誠地產所有分行停業　每月損失逾60萬　發言人：32年來未見過咁靜

疫情失控，樓市受挫之際，代理行生意亦不如理想。中小型地產代理富誠地產宣布，旗下5間實體分行全線暫停營業，料受每月損失60萬至70萬元。

富誠地產發言人林栢榮表示，疫情嚴峻下，區內疫廈大增，為保證客戶、業主及員工安全，公司旗下5間分行決定即時停業直至另行通知，料受影響員工約30人，每月損失生意約60萬至70萬元，而分行舖位未有獲得業主租金寬免。同時，富誠地產網上搵樓服務維持正常，客戶可透過網上平台及電話聯絡代理「搵盤」，亦可安排睇樓，惟需出示快速測試陰性證明。

發言人續指，停業屬公司開業32年來首次，疫情及限聚令之下，實際到分行「搵盤」的客戶大減，形容「32年來未見過咁靜」，強調有關安排是「安全第一，搵錢其次」。

富誠地產專營黃大仙、慈雲山一帶物業，料為第五波疫情以來首間停業實體店的地產代理。

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