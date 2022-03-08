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【電子消費券2022】八達通4月起可領取首階段5000元電子消費券　一文看清如何領取、遺失如何處理！

Hot Talk 18:36 2022/03/08

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【電子消費券2022】八達通4月起可領取首階段5000元電子消費券　一文看清如何領取、遺失如何處理！

政府早前宣布新一輪電子消費券計劃，下月起會陸續發放電子消費券首階段的5000元，如果去年已成功登記電子消費券人士，毋須再辦登記手續，但實際操作以至細節詳情仍有待公布。

八達通今日發新聞稿提醒，新一輪電子消費券（第一階段）可繼續沿用去年登記電子消費券計劃的八達通卡領取。政府會在稍後時間公佈發放新一輪電子消費券（第一階段）的確實時間；屆時用八達通卡登記電子消費券的市民，可和去年一樣，透過八達通App、交通補貼領取站、指定零售店和八達通服務站拍卡領取電子消費券

圖看八達通電子消費券詳情

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若已登記電子消費券八達通卡已遺失 可更改登記紀錄

八達通提到，如市民去年已登記消費券的八達通卡已退回、遺失或失效，市民才須更改消費券登記紀錄，以另一張八達通卡領取消費券。同樣的處理方式亦適用於樂悠咭持有人，除非他們已登記消費券的八達通卡已退回、遺失或失效，需要更改消費券登記紀錄，否則樂悠咭持有人無須更改消費券登記紀錄，即可繼續沿用去年已登記消費券的八達通卡領取消費券。

市民若希望更改消費券登記紀錄，即日起至3月25日期間，市民可於政府消費券網站自行更改其登記紀錄，以另一張八達通卡領取新一輪消費券。更改登記紀錄需要準備的資料包括身分證號碼、新八達通卡號碼及登記參考編號，市民亦可參考以教學影片。政府消費券網站更改登記紀錄的網頁，可按連結

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記者：李哲毅

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