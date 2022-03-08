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【烏克蘭戰爭】俄羅斯：若禁俄油出口、油價恐見300美元　歐洲要準備好支付更高的能源價格

Hot Talk 18:06 2022/03/08

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【烏克蘭戰爭】俄羅斯：若禁俄油出口、油價恐見300美元　歐洲要準備好支付更高的能源價格

俄羅斯入侵烏克蘭，引發全球油價及天然價快速飈升。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）警告，若對俄羅斯石油實施出口禁令，可能將油價推升至逾300美元，並威脅切斷俄羅斯輸往歐洲的一條重要天然氣管道。

高盛上調2022年布蘭特期油價格預測至每桶135美元【下一頁】

布蘭特期油升2%，現報125.75美元；紐約期期亦升2%至121.83美元。

諾瓦克指，拒絕俄羅斯原油進入市場，將令全球市場出現災難性後果，他無法預測油價會飈升至甚麼水平，但油價可能會達到300美元，甚至更高。

中金分析油價三情形對美國通脹影響【下一頁】

諾瓦克稱，在北溪2號被實施禁令後，俄羅斯完全有權切斷俄羅斯與德國之間的北溪1號天然氣管道，目前雖未有這方面的決定，但歐洲領導人必須讓他們的市民準備好支付更高的能源價格。

俄羅斯是全球第三大產油國，僅次於美國及沙地阿拉伯，同時是天然氣主要生產及出口國。據國際能源署（IEA）數據，歐盟去年從俄羅斯進口的天然氣佔總消費量45%，德國逾五成天然氣及25%石油供應來自俄羅斯。

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

相關文章：【烏克蘭戰爭】歷來3次石油危機均引發全球經濟下滑　3次油價急升原因及影響是甚麼？

相關文章：【烏克蘭戰爭】洪灝：油價飈升勢頭為50年一遇　每次石油危機、美國經濟都會衰退

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