【盈警】H&H國際料去年純利跌50%至60%　惟收入錄低單位數增長

▲ H&H國際料去年純利跌50%至60% 惟收入錄低單位數增長

H&H國際 （01112） 截至去年底止三個月，計及來自新收購Zesty Paws業務的收入貢獻，集團實現低單位數水平的收入增長，Zesty Paws較去年同期實現強勁的雙位數收入增長。H&H國際預期，去年純利跌50%至60%，扣除非現金及非經常性項目的影響後，經調整可比純利按年錄得低雙位數跌幅。

集團預期經調整可比EBITDA按年錄得低雙位數跌幅，但仍維持在中雙位數的穩健健水平。

全年計，去年度，集團實現低單位數水平的收入增長，撇除收購及外匯變動的影響 ，集團的收入較去年收入錄得低單位數水平的跌幅。

H&H國際指，去年嬰幼兒配方奶粉收入錄得低單位數水平的跌幅，嬰產幼兒配方奶粉產品的銷售總額持續錄得高單位數增長，益生菌補充品銷售繼續按年得雙位數跌幅。去年度成人營養及護理用品分部實現高單位數增長，寵物營養及護理用品分部亦實現雙位數增長。

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