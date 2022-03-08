  • 17°C
香港時間 : 2022308日 (二) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈警】H&H國際料去年純利跌50%至60%　惟收入錄低單位數增長

股市 18:02 2022/03/08

分享：

H&H國際料去年純利跌50%至60%　惟收入錄低單位數增長

H&H國際 （01112） 截至去年底止三個月，計及來自新收購Zesty Paws業務的收入貢獻，集團實現低單位數水平的收入增長，Zesty Paws較去年同期實現強勁的雙位數收入增長。H&H國際預期，去年純利跌50%至60%，扣除非現金及非經常性項目的影響後，經調整可比純利按年錄得低雙位數跌幅。

集團預期經調整可比EBITDA按年錄得低雙位數跌幅，但仍維持在中雙位數的穩健健水平。

全年計，去年度，集團實現低單位數水平的收入增長，撇除收購及外匯變動的影響 ，集團的收入較去年收入錄得低單位數水平的跌幅。

H&H國際指，去年嬰幼兒配方奶粉收入錄得低單位數水平的跌幅，嬰產幼兒配方奶粉產品的銷售總額持續錄得高單位數增長，益生菌補充品銷售繼續按年得雙位數跌幅。去年度成人營養及護理用品分部實現高單位數增長，寵物營養及護理用品分部亦實現雙位數增長。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

相關文章：【乳業股】蒙牛擬入主內地乳製品公司妙可藍多 妙可藍多開市漲停（第二版）　

【伊利入主澳優】澳優乳業執董van der Meer Bartle 減持3100萬股套現3.12億

港股 H&H國際控股（01112）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股北水+夜期】北水吸資19億元　連續10日淨流入　夜期升2點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資19億元　連續10日淨流入　夜期升2點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股靠穩　夜期僅升26點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌17點　銀行股上漲、瑞銀盤前升5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌17點　銀行股上漲、瑞銀盤前升5%（不斷更新）
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【消費券2022】首階段5000元電子消費券4月發、非八達通登記限10月用完　去年已領券市民毋須登記
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【第五波疫情】HSBC滙豐3.7起所有分行隔日開、僅三家分行一周開門6日　銀公推停業復業指引（附名單）
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
【移民潮？】上周近2.3萬人淨出境香港、疫情後新高　近兩周淨移出人數超去年
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款