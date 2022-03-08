▲ 【髮型屋重開】大部分社交距離措施延續 髮型屋3.10起重開、實行「疫苗通行證」

港府公布延續大部分社交距離措施，主要涉及容許停業一個月的髮型屋重開，新社交距離措施於3月10日至23日生效。港府稱，「經考慮市民對相關服務有實際需要」，以及「疫苗通行證」運作暢順，髮型屋將可獲准重開並須全面實施「疫苗通行證」，進入髮型屋必須至少接種一劑新冠疫苗，顧客必須使用「安心出行」，而工作人員及顧客均須全程佩戴口罩。

港府於2月10日新增髮型屋為《預防及控制疾病規例》表列處所，並要求停業，預訂2月24日後以「疫苗通行證」方式重開。港府其後突要求延續所有防疫措施至4月20日，令髮型屋停業至今。

除會址、酒店或賓館和理髮店／髮型屋外，其餘表列處所都維持關閉。食肆晚市禁堂食和實行疫苗通行證、公眾地方「2人限聚令」和口罩令、禁止涉及兩戶以上的人士在私人地方進行多戶聚集，都會維持。

商場、百貨公司、超級市場及街市或市集而言，管理人須繼續相關限制，包括以被動查核模式符合與「安心出行」及「疫苗通行證」有關規定。

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