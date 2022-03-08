  • 17°C
香港時間 : 2022308日 (二) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【機迷熱話】傳Sony正與亞馬遜商談　​​戰神God of War將改編成電視劇

科技 18:51 2022/03/08

分享：

傳《戰神God of War》將改編成真人電視劇。（PlayStation官網圖片）

近年有不少基於遊戲改編的影視作品，例如是《惡靈古堡》、《返校》等。據外媒《Deadline》報道，亞馬遜（Amazon）工作室和Sony的PlayStation製作部門，正就製作一部改編自《戰神God of War》的真人電視劇進行洽談。

據悉，這部真人電視劇將由科幻電影《末代浩劫》的編劇Mark Fergus和Hawk Ostby聯合製作與改編，暫時未有詳細的演員名單或開播日期，Sony及亞馬遜亦拒絕回應報道。

【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站　供Windows、Microsoft等破解版

事實上，《戰神God of War》是Sony運營時間最長的遊戲系列之一，涵蓋4款遊戲機，附有7款主線遊戲。該系列的最新作品於2018年推出，聖塔莫尼卡工作室（Santa Monica Studio）目前正在開發《戰神》的續集，預計將於今年內推出。

【烏克蘭】俄羅斯反擊制裁　擬將盜版軟件合法化

如果報道屬實，《戰神God of War》將成為PlayStation第4款改編成影視作品的遊戲。目前，PlayStation正有3項項目進行中，包括和HBO合作的電視劇《最後生還者》、電影《對馬之魂》、與美國影音平台Peacock合作的電視劇《Twisted Metal》。

【烏克蘭假新聞】Twitter設專家團隊解話　識別錯誤信息

責任編輯：吳嘉雯

三星（Samsung）早前揭曉年度旗艦手機Galaxy S22系列。至於全新的Galaxy S22系列有何過人之處？本報記者就搶先上手試玩頂級版本Galaxy S22 Ultra！

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】任天堂加入收購戰　宣布收購開發夥伴
2022/02/25
【機迷熱話】任天堂加入收購戰　宣布收購開發夥伴
【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務
2022/03/02
【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務
【機迷熱話】《寶可夢》跌至第三！　兩款新作搶佔日本最新遊戲銷售榜頭兩位
2022/03/05
【機迷熱話】《寶可夢》跌至第三！　兩款新作搶佔日本最新遊戲銷售榜頭兩位
【機迷熱話】Xbox雲端遊戲服務　擬增加鍵盤滑鼠支援
2022/03/07
【機迷熱話】Xbox雲端遊戲服務　擬增加鍵盤滑鼠支援

你可能感興趣

【機迷熱話】任天堂加入收購戰　宣布收購開發夥伴
18:09 2022/02/25
【機迷熱話】任天堂加入收購戰　宣布收購開發夥伴
【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務
11:30 2022/03/02
【機迷熱話】零件庫存耗盡　Sony4月底全面終止PS3維修服務
【機迷熱話】《寶可夢》跌至第三！　兩款新作搶佔日本最新遊戲銷售榜頭兩位
11:29 2022/03/05
【機迷熱話】《寶可夢》跌至第三！　兩款新作搶佔日本最新遊戲銷售榜頭兩位
電視劇 電影 Amazon Sony PlayStation 遊戲

下一篇文章

【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站　供Windows、Microsoft等破解版軟件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭】免費睇Netflix紀錄片《Winter On Fire》　YouTube官方頻道上架（附連結）
【烏克蘭】免費睇Netflix紀錄片《Winter On Fire》　YouTube官方頻道上架（附連結）
【瀏覽器大聯盟】微軟、Google、Apple、Mozilla首度合作　建立統一瀏覽器設計標準
【瀏覽器大聯盟】微軟、Google、Apple、Mozilla首度合作　建立統一瀏覽器設計標準
【Microsoft】微軟擴大印度數據市場　建第四間數據中心
【Microsoft】微軟擴大印度數據市場　建第四間數據中心
【Apple Car】傳蘋果與南韓企業商討　Apple Car關鍵材料供應
【Apple Car】傳蘋果與南韓企業商討　Apple Car關鍵材料供應
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【線上登記懶人包】快速測試申報系統　2月26日至3月5日快測陽性可登記（附連結）
【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強　新版MacBook Pro上運行最快
【瀏覽器之王】Google：Chrome M99效能比Safari強　新版MacBook Pro上運行最快
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款