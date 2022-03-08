【機迷熱話】傳Sony正與亞馬遜商談　​​戰神God of War將改編成電視劇

▲ 傳《戰神God of War》將改編成真人電視劇。（PlayStation官網圖片）

近年有不少基於遊戲改編的影視作品，例如是《惡靈古堡》、《返校》等。據外媒《Deadline》報道，亞馬遜（Amazon）工作室和Sony的PlayStation製作部門，正就製作一部改編自《戰神God of War》的真人電視劇進行洽談。

據悉，這部真人電視劇將由科幻電影《末代浩劫》的編劇Mark Fergus和Hawk Ostby聯合製作與改編，暫時未有詳細的演員名單或開播日期，Sony及亞馬遜亦拒絕回應報道。

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事實上，《戰神God of War》是Sony運營時間最長的遊戲系列之一，涵蓋4款遊戲機，附有7款主線遊戲。該系列的最新作品於2018年推出，聖塔莫尼卡工作室（Santa Monica Studio）目前正在開發《戰神》的續集，預計將於今年內推出。

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如果報道屬實，《戰神God of War》將成為PlayStation第4款改編成影視作品的遊戲。目前，PlayStation正有3項項目進行中，包括和HBO合作的電視劇《最後生還者》、電影《對馬之魂》、與美國影音平台Peacock合作的電視劇《Twisted Metal》。

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責任編輯：吳嘉雯

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