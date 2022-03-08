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【黃金基金】黃金基金今年勁升14% 專家籲小注分段買

17:59 2022/03/08

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投資者為抗衡通脹及避險熱捧黃金，刺激黃金基金急升。

港股不斷尋底，但金價頻破頂，亦帶挈黃金基金發威，據晨星截至昨天（3月7日）的統計，今年表現最好的黃金基金勁升逾14%，跑贏同類產品平均回報的8.76% 。晨星發言人回應本報查詢指，整體回報的中位數，是包括市面12隻主打黃金及金礦股等零售基金。最標青產品是晉達環球黃金基金，年初至今急彈14%，專家建議只宜小注分段收集，切忌瞓身重鎚高追。

散戶最關注是，現市況是否適宜高追黃金相關產品，光大證券國際基金策略師梁健兒直言，現階段追入黃金基金的風險頗高，皆因黃金是次升勢，很大程度受戰爭因素拉動，目前俄烏局勢仍處於高度不穩定狀態，相信地緣政治風險在短期內仍主導市場情緒。

梁健兒補充，一旦俄羅斯與烏克蘭兩地達成停火協議，市場的避險情緒緩和後，相信黃金價格有機會出現較明顯的調整。況且，黃金基金主要投資於實物黃金、又或金礦相關企業，令押注黃金股票的基金，往往波幅遠較金價大。

高盛料金價半年內可見2500美元【下一頁

梁健兒補充，散戶欲想追趕金市大升浪的尾班車，投資實物黃金可吼位留意SPDR 黃金ETF （02840） ，因走勢貼近金價。至於黃金股票基金，有兩產品較看高一線，分別為晉達環球黃金基金，以及貝萊德世界黃金基金，兩者皆獲4星評級。

梁健兒又說，今年以來晉達環球黃金基金已急升14%，如以1年回報來看，更錄得近19%漲幅，而3年的年率化回報上揚近兩成，5年的年率化漲幅近13%。至於貝萊德世界黃金基金今年也升6%，1年正回報逾9%、3年及5年的年率化回報分別報16%及7%。惟須注意，以上兩基金今年的高低波幅皆為37%。

現貨金今天（8日）突破每盎斯兩千美元大關，現報2009美元。高盛上調金價預測，料3個月挑戰2300美元，半年及1年更衝上2500美元新高。

*歐美擬禁運俄石油？　潘國光分析俄烏局勢對後市影響*

相關文章：【烏克蘭戰爭】金價急升3%　現貨黃金曾觸2000美元、走近歷史高位

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

烏克蘭 俄羅斯 SPDR金ETF（02840） ETF 黃金 基金

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