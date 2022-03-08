【二手樓價】特色單位疫下難逃貶值　Park Yoho業主蝕近164萬沽貨

樓市處於調整期間，連大型屋苑的單色單位也錄得蝕讓。美聯物業何勝康表示，市場上不乏準買家積極議價入市，欲於樓價回調之時提速置業，普遍二手屋苑均錄減價成交個案。元朗Park Yoho日前有平台特色戶二手成交，原業主持貨近4年，帳面蝕逾160萬元。

剛成交的Park Yoho 9A座低層單位，實用面積596平方呎，屬三房間隔，附有約200平方呎平台。原業主去年低開始放盤，叫價約910萬元，具議價空間，議價後終減價約70萬元，以840萬元成交，折合實用呎價約14,094元。

代理指，由於屋苑樓齡新，鄰近環境舒適，而且單位屬特色設計，較為罕有，故獲外區客客青睞。有見近期樓價回調，單位價格吸引，合乎客人心水，早上睇樓後，晚上隨時決定承接。原業主在2018年8月以約1,003.8萬元購入上址單位，持貨近4年，沽出單位帳面蝕約163.8萬元。

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