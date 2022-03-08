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【美股焦點】Intel旗下自動駕駛部門Mobileye 申請IPO估值約4千億

股樓投資 18:18 2022/03/08

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半導體巨頭英特爾（Intel，美INTC）旗下自動駕駛車部門Mobileye周一（7日）在美國秘密申請首次公開募股（IPO），預計估值可能超過500億美元（約3,909億港元）。

同場加映：【青姐話】疫情底 有幾抵？

Inte表示，其Mobileye自動駕駛汽車部門已向美國證券交易委員會（SEC）機密提交首次公開募股（IPO）計劃草案。 該公司稱其尚未決定Mobileye的發行股數或預期發行價區間。

該公司早前曾表示，在IPO後還計劃保留Mobileye的大部分股權。去年12月，《路透社》和《華爾街日報》等外媒引述消息人士表示，是次IPO的估值可能超過500億美元。

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市 精選10隻避險港股 【下一頁

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同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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