【電影業復甦】《蝙蝠俠》開啟電影票價上漲新時代　分析師：戲院逼切回復疫前收入水平

▲ 美國最大連鎖影院AMC最近出人意料地打破了行業標準，大膽向客戶收取較高價的《蝙蝠俠》(The Batman) 戲票費用。

美國最大連鎖影院AMC最近出人意料地打破了行業標準，大膽向客戶收取較高價的《蝙蝠俠》(The Batman) 戲票費用，售價比同期上映的其他電影高1至2美元（約7.82至15.64港元）。

【電影票房】《蝙蝠俠》全球開畫票房勁收超過20億 創疫下第2高首周末票房紀錄

《蝙蝠俠》全球首周末票房高達2.582億美元（約20.18億港元），於北美收入最高的10間影院中，AMC影院就佔了8間。而隨著票房從疫情中緩慢反彈，美國消費者很有機會繼續為大片支付更高的戲票價格。

疫情成價格上漲催化劑

在美國，電影票格的高低為時段動態定價，歷來是電影業的一個爭論點。在2019年，AMC就率先試行新的定價，對較有吸引力的電影收取高價戲票，而非按時段制定價格。

不少票房分析師認為，逐步上漲的價格可能是新趨勢，而疫情則成了催化劑。媒體及娛樂行業分析師 MKM Partners表示，「電影院的高層十分期望票房收入回復至疫前水平，所以即使加價不多亦有幫助。」

他補充道，大片所帶來的人流，意味著戲院出售的食物收益更高，而對於戲院來說，真正賺錢的是爆谷及飲品銷售。他續指，「超級英雄電影的粉絲願意為這些商業大片支付更高的價錢」。

歐洲影院已率先行新定價

此外，AMC行政總裁Adam Aron表示，歐洲影院多年來已經成功地實行新定價。他表示，「這在美國很新穎，但實際上AMC一直在歐洲的影院這樣做。」

在歐洲，該企對戲院中最好的座位收取更高的電影票價，並認為這種行為就跟其他行業的所有門票銷售商，例如體育賽事、音樂會和歌劇院的做法一樣。

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責任編輯：李智美