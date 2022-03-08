【兩會2022】法國外貿銀行：內地冀提振經濟　更多切實措施料陸續出台

中央於政府工作報告設定了5.5%的強增長目標，法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示，內地今年要實現5.5%的增長，還需要更多的政策努力，包括財政和貨幣刺激。

在貨幣政策方面，她表示，報告明確指出「為實體經濟提供更有力支援」，近期CPI 通脹率下降為央行提供了更大的政策空間，特別是烏克蘭衝突期間人民幣起到了避風港的作用。

另外，2022年赤字率擬按2.8%左右安排，比去年（3.2%）有所下調，但報告中提及「特定國有金融機構和專營機構依法上繳近年結存的利潤、調入預算穩定調節基金」，她指，這相當於額外增加GDP1%至2%的財政支出。

艾西亞指，盡管正在經歷經濟放緩、外部環境不確定性較大，但從5.5%的經濟目標中仍能看出政府提振經濟的信心。政府工作報告已經釋放出信號，更多切實的措施應該會陸續出台。

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編輯：區嘉俊