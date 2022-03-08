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【盜版新天地？】俄羅斯重開盜版網站　供Windows、Microsoft等破解版軟件

科技 18:00 2022/03/08

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自俄羅斯入侵烏克蘭起，多間國際企業對俄羅斯實施制裁政策，如Google、Apple、Netflix和微軟（Microsoft）等，相繼宣布暫定在俄業務，使俄羅斯成為「網絡孤島」。近日，有媒體發現俄羅斯當局解除了盜版網站的封鎖，用戶可在該網站下載不同盜版網絡資源。

【烏克蘭】俄羅斯反擊制裁　擬將盜版軟件合法化

據外媒《Gamingsym》報道，俄羅斯當局近日因向烏克蘭宣戰，而受到各方制裁，如微軟（Microsoft）、Adobe和Oracle等軟件企業紛紛宣布不再向俄羅斯地區提供服務。此外，許多遊戲廠商、音樂和電影流媒體也終止了俄羅斯地區服務，導政俄羅斯網絡陷入困境。 

相信基於上述情況，俄羅斯當局解封最大盜版網站RuTracker.org，據悉，該網站早於2015年被俄羅斯通信監管機構Roskomnadzor永久封鎖。惟網站於近日重啟後，俄羅斯用戶現時可於該網站上下載Windows、Microsoft Office、AutoCAD等破解版，以及荷里活電影和電視節目，相信此舉將對不同科技公司帶來打擊。

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責任編輯：文睿

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