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【阿里巴巴持股】蘇寧易購出售39%蘇寧消費金融持股、套現3.69億人幣　持股量降至一成

股市 17:39 2022/03/08

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【蘇寧危機】蘇寧易購出售39%蘇寧消費金融持股、套現3.69億人幣　持股量降至一成

阿里巴巴 （09988） 持股的蘇寧易購（深：002024）發公告指，會分別向南京銀行、法國巴黎銀行出售蘇寧消費金融36%和3%的股權，交易金額共3.69億（人民幣，下同）。交易完成後，蘇寧易購將成為蘇寧消費金融小股東，持有10%股權，而南京銀行將成為控股股東。

蘇寧易購表示，今次股權轉讓有利於優化蘇寧消費金融的股權結構，提升其運營能力和可持續發展能力，符合蘇寧消費金融整體的發展戰略。蘇寧易購稱，經公司財務部門初步測算，交易預計增加蘇寧易購淨利潤約0.75億元，對當期財務狀況和經營成果不會產生重大影響。

今次交易完成後，南京銀行將成為蘇寧消費金融的第一大股東，持股比例由15%上升至56%；法國巴黎銀行持股比例由15%上升至18%，成為第二大股東；蘇寧易購持股比例由49%下降至10%，為第四大股東。

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記者：李哲毅

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A股 蘇寧易購（深：002024） 法國巴黎銀行
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