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【香港經濟】IMF：香港經濟風險偏下行籲擴闊稅基及監察港銀對內地風險承擔　再肯定國際金融中心地位　

宏觀解讀 17:32 2022/03/08

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【香港經濟】IMF：香港經濟風險偏下行籲擴闊稅基及監察港銀對內地風險承擔　再肯定國際金融中心地位　

國際貨幣基金組織（IMF）公布去年12月期間與政府、監管機構及私營機構代表進行網上討論後的評估報告。IMF指，本港經濟前景風險偏向下行，疫情相關不明朗因素或進一步削弱私人消費的復甦動力，建議當局擴闊稅基、密切監察銀行對內地非銀行體系的重大風險承擔，以及在非永久性居民資金流入風險減退後分階段取消新住宅印花稅。

陳茂波及余偉文均表歡迎

IMF同時再肯定香港作為主要國際金融中心的地位，指本港具備穩健強韌的金融體系、有效的宏觀經濟及審慎政策，以及健全的規管及監管框架。財政司司長陳茂波表示，歡迎基金組織認同本港採取迅速而果斷的政策措施，使香港經濟強勁復蘇。金管局總裁余偉文表示，歡迎基金組織再次肯定香港的銀行和金融體系維持穩健強韌，又指運作良好的聯繫匯率制度是維持香港經濟金融穩定的基石。

IMF稱，環球經濟復甦速度較預期慢及全球供應鏈持續受阻，可能減慢物流及妨礙復甦，同時全球風險溢價急升、主要先進經濟體貨幣政策無序收緊、樓市大幅調整、中美緊張關係升溫，以及市場對香港國際金融中心地位信心出現變化，都可能影響資金流。不過，疫情期間香港金融體系仍繼續穩健擴張，並保持其作為主要國際金融中心的地位。港元繼續在兌換保證範圍內暢順有序地交易。

逐步恢復通關將帶動經濟持續復甦

IMF發現，本港私人消費滯後，預期在財政狀況整固步伐減慢及逐步恢復通關帶動下，今年經濟將持續復甦，本港財政政策應循序漸進地回復至平衡預算，而為重建財政緩衝空間，當局有需要進行全面稅制改革，擴闊稅基。

與內地金融連繫方面，IMF認為當局應繼續加強對內地相關信用風險的系統性風險分析，以評估銀行對中國內地借款人的風險承擔的資本要求，當局可持續密切監察銀行對內地非銀行體系的重大風險承擔，並對銀行的大額風險承擔進行定期壓力測試。

建議當局適時應分階段取消新住宅印花稅

IMF又建議當局提高置業負擔能力和控制樓市風險的三管齊下方針，即增加房屋供應、宏觀審慎監管政策及印花稅仍然有效，當局應透過增加土地供應，以及加快並簡化覓地及建屋過程等策略，增加房屋供應，一旦來自非永久性居民資金流入的系統性風險減退，當局應分階段取消新住宅印花稅。

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