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【烏克蘭戰爭】可口可樂、麥當勞尚未撤出俄羅斯　有民眾呼籲要杯葛

商業 18:15 2022/03/08

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社交媒體如Twitter上，「#BoycottMcDonalds」及「#BoycottCocaCola」的標籤已成為熱門。（法新社圖片）

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續，有不少企業及品牌亦加入抵制行列，宣布撤出俄羅斯。然而，現時尚有不少跨國企業繼續在當地營運，在兩國戰爭中保持沉默。可口可樂及麥當勞便是其中的例子，有民眾呼籲杯葛這些品牌。

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綜合外電報道，社交媒體如Twitter上，「#BoycottMcDonalds」及「#BoycottCocaCola」的標籤已成為熱門。除了可口可樂和麥當勞，民眾亦要求國際品牌包括KFC、百事、星巴克及Starbucks等，撤出俄羅斯市場。然而，目前大部分仍未就事件表態。

據麥當勞網站公布的資料顯示，該品牌在俄羅斯擁有847間店舖，且手握主導權，而非以加盟方式營運。而Starbucks在俄羅斯的分店雖然仍在營業，但其行政總裁Kevin Johnson曾形容俄羅斯入侵烏克蘭一舉是不正義、不正當。

學者：企業忌短視

分析機構Minerva Analysis總裁Kathleen Brooks指，可口可樂和麥當勞亦是非常複雜的企業，難以在一下間決定撤出俄羅斯。她解釋，企業須考慮很多因素，但無可避免現時的信譽風險將對股價構成很大壓力，沒有太多選擇。

有研究商業道德的學者Ian Peters則指，世界將會按企業的道德選擇及判斷來評價，企業不能就現時俄羅斯與烏克蘭之戰袖手旁觀。他指，企業應依照「道德指南針」來進行重大決策，以大局為先，「做正確的事」的宗旨應凌駕於短暫利益。

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責任編輯：葉泳珊

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