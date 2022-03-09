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【有相睇】擔心日後或有禁足令　移民盤減完再減　麗城花園劈價117萬沽

股樓投資 09:00 2022/03/09

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再有業主為了移民，而劈價賣樓。中原地產謝秋儀說，荃灣麗城花園3期1座中層D室，實用面積728平方呎，三房套房間隔，睡房享海景，今年1月放盤，叫價980萬元，業主見疫情持續轉差，亦擔心日後或受禁足令影響，而且要移民，近日減價至938萬元，經議價後，單位終以863萬元易手，實用呎價約11,854元，累減117萬元。

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謝秋儀表示，買家為家庭客，睇樓一個月，鍾情麗城花園配套設施齊全，亦鄰近西鐵站，單位實用率亦高，睇樓後被上述海景戶吸引，翌日帶票「翻睇」，隨即作出洽購，誠意打動業主減價，故配合「財爺plan」以9成按揭入市。

資料顯示，原業主於2010年7月以360萬元買入單位，持貨近12年，帳面獲利503萬元，物業期內升值1.4倍。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 荃灣 麗城花園 中原地產

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