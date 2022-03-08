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【新冠疫苗】佛州建議健康兒童不要接種 成全美首例

環球社會熱點 18:08 2022/03/08

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隨兒童感染新冠肺炎人數增加，各地政府陸續考慮批准兒童接種新冠疫苗。惟美國佛羅里達州周一（7日）宣布，建議健康兒童不要接種新冠疫苗，成全美首州。佛羅里達州有專家表示，兒童接種新冠疫苗好處並未超過風險。

美CDC研究指新冠疫苗與死亡無關 長者死亡風險較高 【下一頁】

佛羅里達州衛生部長拉達波（Joseph Ladapo）出席長達90分鐘的專家會議後宣布，該州將成美國首個，正式建議健康兒童不要接種新冠疫苗的州份。美國媒體報道，多個出席會議專家指，兒童接種疫苗好處並未超過風險。

拉達波引述上周在紐約發布的1項研究數據表示，與其他較年長兒童相比，輝瑞疫苗對5至11兒童的保護率下降速度相對較快。拉達波指，在疫苗有效率很低的情況下，質疑為健康兒童接種的成效。但美媒《ABC News》指相關研究尚未經同行評審，研究人員亦強調疫苗仍顯著降低住院風險。

美推遲幼童打輝瑞疫苗 或不足抗Omicron 【下一頁】

白宮發言人普薩基(Jen Psaki）表示，佛羅里達州決定絕非（absolutely not）好政策。普薩基強調，民眾應了解科學，知道保護不同年齡層人士免於住院及死亡的最有效方法。普薩基指疫苗是對抗病毒的最佳工具，亦是防止青少年住院的最佳方法。

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics，簡稱AAP）及兒童醫院協會（Children's Hospital Association）數據顯示，美國已累計錄得逾1,260萬名兒童確診，其中11.5萬名需要入院接受治療，逾1,500名兒童染疫離世。

美國疾控心（CDC）及AAP早前表明，支持兒童接種疫苗，指現實世界數據反映疫苗有效防範兒童出現重症及長期新冠後遺症。

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責任編輯：李俊儀

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