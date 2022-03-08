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【烏克蘭戰爭】英稱普京影響力不再 撐波蘭向烏供戰機

環球政治 17:30 2022/03/08

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美國白宮早前表示美國正與波蘭研究，推動北約盟國向烏克蘭提供戰機。英國防長華禮仕接受英媒訪問時，稱支持波蘭向烏克蘭提供戰機。華禮仕又形容俄羅斯總統普京影響力不再，更指俄羅斯人民陷入嚴重經濟困境。

【烏克蘭戰爭】不滿未關閉在俄業務 網民籲杯葛麥當勞及可口可樂 【下一頁】

白宮發言人指，波蘭向烏克蘭提供戰機後，美國政府考慮向波蘭提供美國戰機作回報。但波蘭一開始駁回上述建議。

華禮仕（Ben Wallace）接受英國《天空電視台》訪問，表示如果波蘭同意的話，英國會支持其向烏克蘭提供戰機的做法。

他表示波蘭如選擇提供戰機可直接援助烏克蘭，絕對是一件好事。但他也理解波蘭如這樣做或遭到俄羅斯及白俄的攻擊，因此該國總統及防長需要謹慎考慮才作決定。

但他表示，英國無法向烏克蘭提供該國能使用的戰機。

美國運通 TikTok與Netflix暫停在俄業務 【下一頁】

華禮仕接受另一家媒體《Radio Times》訪問時，形容普京（Vladimir Putin）在全球的影響力不再（a spent force in the world）。

他稱國際社會聯合起來反對普京，而普京正處於俄羅斯人民有嚴重經濟困難的境地。

*俄烏局勢未明，恒指若失兩萬怎自保？重溫《開市追揸沽》*

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責任編輯：鄭錦玲

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