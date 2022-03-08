【加密貨幣】傳拜登將在本周簽行政命令 研加密幣監管和發行

據外媒報道，美國總統拜登（Joe Biden）預計本周將簽署一項行政命令，指示司法部、財政部和其他機構，研究建立央行數碼貨幣的法律和經濟影響。

報道指，有關命令要求在180天內提交關於「貨幣未來」以及加密貨幣在環境變化中發揮的作用的報告。報道引述消息人士稱，這可能是朝著創建中央銀行數碼貨幣邁出的一步。

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據《路透社》報道，拜登可能於周三（9日）發布行政命令。

有關命令正值擔憂俄羅斯精英利用加密貨幣來逃避西方制裁的高度之際。美國金融犯罪執法網（FinCEN）周一（7日）警告金融機構，要注意俄羅斯可能會逃避白宮實施的制裁。

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責任編輯：黃苑筠