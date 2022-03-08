【俄烏局勢】俄羅斯警告若歐美禁其能源出口 油價將升至300美元 並威脅切斷歐天然氣供應

俄羅斯入侵烏克蘭引來多國制裁，西方國家正在考慮應否對俄羅斯實施石油和天然氣出口禁令。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）周一（8日）警告，若西方禁止其能源出口，油價將飆升至300美元。並威脅要切斷通往德國的主要天然氣管道。

諾瓦克透過電視演說表示，「顯然易見，拒絕俄羅斯石油將對全球市場造成災難性後果。」他指出，屆時將無法預測價格飆升的程度，油價將可達每桶300美元，甚至更高。

諾瓦克還提到德國上月決定停止從俄羅斯到德國的「北溪2號」（Nord Stream 2）天然氣管道進行認證程序，他威脅道，「我們完全有權做出相對的決定，即切斷在北溪1號天然氣管道輸送的天然氣。」他指出到目前為止，俄羅斯還沒有做出這個決定，但歐洲政客對俄羅斯的聲明和指控卻推動他們朝著這個方向發展。

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他稱，歐洲領導人必須讓他們的公民為支付更高的價格做好準備，「如果你想拒絕來自俄羅斯的能源供應，請自便。我們已經做好準備。我們知道可以把這些天然氣改輸送到哪裡。」

根據國際能源署（IEA）的數據，歐盟去年從俄羅斯進口的天然氣佔總數的45%。德國有一半以上的天然氣和四分之一的石油來自俄羅斯。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周日（6日）在外媒訪問時表示，美國及正在與歐洲和其盟國討論禁止從進口俄羅斯石油，同時確保世界市場上仍有足夠的石油供應。市場憂慮原油供應短缺，油價周一曾飆升至14年高點。

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責任編輯：黃苑筠