【第五波疫情】傳國泰有員工關注 公司會否向國航賣盤

國泰航空(00293)近年業績受累疫情，公司較早前預期，去年錄得介乎56至61億元虧損，雖按年收窄逾7成惟仍未止血。據外電引述消息人士指，有員工關注公司會否賣盤予大股東之一的中國國航（00753）。國泰今日收報6.34元，跌2.7%。國航則挫3.8%報5.23元。

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《彭博》報道，根據1月底國泰航空管理層與員工的網上會議內容，員工首條問題即關注公司股權架構，詢問公司會否被中國國航收購。國泰航空行政總裁鄧健榮即指，有關問題甚具假設性，而且「非常不真實（grossly untrue）」，但有關言論未令國泰員工信服。

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國泰航空最大股東為太古（00019）、持股約45％，其次是國航、持股約29.99％，第三大股東則是持股9.9%的卡塔爾航空。據雙方2006年協議，無一方可單方面增加股權。國泰及太古最近亦重申，對本港長遠前途有信心，也未有改變國泰股東股權架構。

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