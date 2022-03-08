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【國際油價】俄烏局勢升級　高盛上調2022年布蘭特期油價格預測至每桶135美元

股市 17:08 2022/03/08

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【國際油價】俄烏局勢升級　高盛上調2022年布蘭特期油價格預測至每桶135美元

俄羅斯入侵烏克蘭，引發全球能源價格抽升，紐約期油及布蘭特期油日前同創2008年7月以來高位，高盛發表報告指，根據該行基本假設，由於俄羅斯不斷加強入侵烏克蘭，及其受到的制裁也不斷升級，全球石油市場將面臨每日160萬桶原油的供應中斷，高盛將2022年布蘭特期油現貨價格預測由每桶98美元上調至每桶135美元；2023年的布油價格預測每桶105美元上調至每桶115美元。

布油現升2.6%，報126.37美元；紐油升2.0%，現報121.84美元。

高盛稱，鑑於俄羅斯在石油市場中的關鍵作用，全球經濟可能很快面臨有史以來其中一次最大的能源供應衝擊。高盛指出，對於如何解決俄烏衝突及石油短缺的不確定性屬前所未有；即使假設戰略石油儲備和 OPEC 產量緩和市場，但預計2022 年油價在每桶115 美元至 175 美元之間波動。

高盛認為，長期油價仍然被嚴重低估，仍然低於高盛在烏克蘭危機升級前的預測。高盛繼續推薦，以2023年12月布蘭特期油的長倉作為石油消費者和宏觀投資者的對沖工具。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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記者：李哲毅

美股 石油輸出國組織 經濟 能源供應 烏克蘭 俄羅斯 布蘭特期油 紐約期油

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