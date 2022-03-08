【電動車】中國2月份新能源車滲透率達21.8%　新能源車零售銷量增180.5%至27.2萬輛

▲ 中國2月份新能源車滲透率達21.8% 新能源車零售銷量增180.5%至27.2萬輛

乘聯會公佈中國2月份汽車市場數據，2月份新能源乘用車零售銷量達27.2萬輛，按年增長180.5%，國內新能源車在零售市場的滲透率達21.8%，按年提升13個百分點。

乘聯會指，受到漲價的影響，1月下旬新能源車訂單表現疲弱，但在2月份有明顯回暖，雖然內地有本土散發病例，主要集中在深津滬等新能源主銷的特大城市，但因相對溫和的防疫舉措，對居民出行和購車消費沒有明顯影響，新能源車銷售有促進作用。

在出口方面，2月份新能源車出口4.53萬輛，保持強勢增長，當中Tesla中國出口33315輛，上汽出口4325輛，比亞迪 （01211） 出口804輛，吉利 （00175） 出口588輛。

而廠商批發銷量突破萬輛的企業較去年增加兩間，分別為比亞迪、Tesla中國、上汽通用五菱、吉利汽車以及奇瑞企業，除Tesla中國外，其餘四間的按年增速在5至7倍。

另外，2月份中國整體乘用車市場零售達124.6萬輛，按年增長4.2%，按月下降40%，首兩個月累積零售332.4萬輛，較2021年同期減少6萬輛。

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