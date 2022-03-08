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【電動車】中國2月份新能源車滲透率達21.8%　新能源車零售銷量增180.5%至27.2萬輛

股市 17:05 2022/03/08

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中國2月份新能源車滲透率達21.8%　新能源車零售銷量增180.5%至27.2萬輛

乘聯會公佈中國2月份汽車市場數據，2月份新能源乘用車零售銷量達27.2萬輛，按年增長180.5%，國內新能源車在零售市場的滲透率達21.8%，按年提升13個百分點。

乘聯會指，受到漲價的影響，1月下旬新能源車訂單表現疲弱，但在2月份有明顯回暖，雖然內地有本土散發病例，主要集中在深津滬等新能源主銷的特大城市，但因相對溫和的防疫舉措，對居民出行和購車消費沒有明顯影響，新能源車銷售有促進作用。

在出口方面，2月份新能源車出口4.53萬輛，保持強勢增長，當中Tesla中國出口33315輛，上汽出口4325輛，比亞迪 （01211） 出口804輛，吉利 （00175） 出口588輛。

而廠商批發銷量突破萬輛的企業較去年增加兩間，分別為比亞迪、Tesla中國、上汽通用五菱、吉利汽車以及奇瑞企業，除Tesla中國外，其餘四間的按年增速在5至7倍。

另外，2月份中國整體乘用車市場零售達124.6萬輛，按年增長4.2%，按月下降40%，首兩個月累積零售332.4萬輛，較2021年同期減少6萬輛。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

相關文章：【電動車】Sony與Honda跨行業聯手　目標2025年銷售首輛電動車

【兩會2022】小米雷軍促加快建設電動車快充站　吉利李書福倡加快換電站建設

港股 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 中國 零售 批發 銷售 Tesla 電動車 汽車
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