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【銀行業績】富邦去年淨溢利3.86億元　按年大增四倍

Hot Talk 17:07 2022/03/08

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富邦去年淨溢利3.86億元，按年大增四倍。

富邦銀行公佈，截至去年底止全年淨溢利3.86億元，按年大增四倍。期內平均股本回報率及平均資產回報率分別為2.62%及0.34%，按年均有所上升。富邦指淨溢利上升，主要是由於營運收入增加9%及減值虧損大減2.48億元。

受淨息差擴闊及貸款和債務證券投資組合增長帶動，該行期內淨利息收入增加9%至12.86億元。淨息差升7個基點至1.28%。富邦指市場利率去年全年維持在極低水平，導致資產收益減少，惟存款成本減幅超過整體資產收益跌幅。

期內非利息收入升10%至3.82億元；保險業務及信託基金業務收入分別錄49%及12%增長；貿易融資業務及信貸業務收入亦分別升30%及17%；證券經紀及投資服務收入則跌 5%。

普通股權一級資本比率15.96%

富邦去年營運支出增3%至9.76億元，營運收入錄增長下，成本對收入比率降至58.5%。減值虧損總額2.24億元，按年大減53%。隨着經濟持續復甦，集團第一及第二階段的貸款及其他金融工具減值虧損之回撥分別為3,300 萬元4,500 萬元。扣除壞賬收回後第三階段的貸款減值虧損為2.95 億港元。去年底計及商業票據的減值貸款比率為0.74%，減值貸款覆蓋率則為 74.6%。

去年底集團總資產1180億元，去年客戶貸款總額升9%至610億元，存款增10%至840 億元。計及商業票據及存款證，貸款對存款比率跌至去年底的68.3%。截至去年底止，集團普通股權一級資本比率及一級資本比率皆為15.96%，總資本比率17.88%，遠高於法定要求。

【石Sir一周前瞻及異動股】五礦資源、東方海外、中遠海控、中海油、中海石油化學、神華、中煤

 

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