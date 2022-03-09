【烏克蘭戰爭】麥當勞、可口可樂及星巴克等關閉在俄分店 如常支付員工薪金 （第二版）

俄羅斯入侵烏克蘭後，不少跨國企業紛暫停俄羅斯業務，以行動支持烏克蘭。但全球知名的快餐店麥當勞及飲料品牌可口可樂，至今未就俄羅斯侵略烏克蘭發表意見，並繼續在俄羅斯開展業務，引起不少網民不滿，在互聯網發起抵制行動。

（第二版更新麥當勞、星巴克、可口可樂及百事關閉在俄業務）

美國運通 TikTok與Netflix暫停在俄業務 【下一頁】

麥當勞及可口可樂在俄羅斯入侵烏克蘭後仍未就事件發聲，或與其他跨國企業一樣撤出俄羅斯市場，更如常在當地開展業務，引起眾多網民不滿，在Twitter分別發起「#BoycottMcDonalds」及「#BoycottCocaCola」行動。英國真人Show商業節目Dragon’s Den投資者米登亦在Twitter公開呼籲網民，就烏克蘭戰爭抵制可口可樂。

此外，杯葛行動更波及其他知名快餐店及飲料，包括要求KFC、百事、星巴克及Buger King關閉在俄業務，但絕大多數拒絕回應，只有星巴克（Starbucks）行政總裁約翰遜（Kevin Johnson）發表聲明，形容俄羅斯攻擊烏克蘭是不公義及無端生事，但星巴克如常在俄營運業務。

麥當勞行政總裁肯普欽斯基（Chris Kempczinski）周二（8日）表示，將會暫時關閉俄羅斯847間分店，行動會對數百間生產食品的當地合作供應商造成影響，但集團會如常支付6.2萬在俄員工薪金。

普欽斯基續稱，現時情況對跨國企業包括麥當勞帶來挑戰，烏克蘭衝突及歐洲人道主義危機亦為無辜民眾帶來難以形容的痛苦。麥當勞與世界共同譴責侵略及暴力，為和平祈禱。

在蘇聯解體前一年，麥當勞在1990年1月31日在莫斯科開設首家分店，當時吸引超過3.8萬人排隊購買漢堡包，亦是美國資本主義的象徵。

Visa及萬事達卡停俄業務 IMF警告俄烏戰爭影響全球經濟 【下一頁】

此外，星巴克亦宣布暫停所有在俄商業活動，包括關閉門市及運送產品。星巴克指，當地特許經營商 Alshaya Group 同意繼續支付近2,000名員工工資。

可口可樂同日亦發表聲明，宣佈關閉俄羅斯所有業務；百事其後亦跟隨，暫停在俄羅斯所有投資、廣告，以及停止在當地出售飲料。百事稱，2萬名當地員工及4萬名農業工人的收入將不受影響，企業會如常在俄銷售日常必需品，包括奶製品、嬰兒奶粉及食品等。

美國紐約州共同退休基金受託人、兼審計長迪納波利（Thomas DiNapoli）向麥當勞及百事致函，指面臨有增無減的法律、人權及營運風險，敦促審查在俄業務。

亨利商學院商業倫理學教授 Kleio Akrivou表示，食肆很可能較其他企業更難作出關閉業務的決定，因為涉及剥奪俄羅斯民眾基本商品的權利，企業需更深思熟慮處理情況，要在聲譽風險及影響顧客之間作出平衝。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明