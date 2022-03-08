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【烏克蘭戰爭】不滿未關閉在俄業務 網民籲杯葛麥當勞及可口可樂

環球社會熱點 17:10 2022/03/08

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俄羅斯入侵烏克蘭後，不少跨國企業紛暫停俄羅斯業務，以行動支持烏克蘭。但全球知名的快餐店麥當勞及飲料品牌可口可樂，至今未就俄羅斯侵略烏克蘭發表意見，並繼續在俄羅斯開展業務，引起不少網民不滿，在互聯網發起抵制行動。

美國運通 TikTok與Netflix暫停在俄業務 【下一頁】

麥當勞及可口可樂在俄羅斯入侵烏克蘭後仍未就事件發聲，或與其他跨國企業一樣撤出俄羅斯市場，更如常在當地開展業務，引起眾多網民不滿，在Twitter分別發起「#BoycottMcDonalds」及「#BoycottCocaCola」行動。英國真人Show商業節目Dragon’s Den投資者米登亦在Twitter公開呼籲網民，就烏克蘭戰爭抵制可口可樂。

此外，杯葛行動更波及其他知名快餐店及飲料，包括要求KFC、百事、星巴克及Buger King關閉在俄業務，但絕大多數拒絕回應，只有星巴克（Starbucks）行政總裁約翰遜（Kevin Johnson）發表聲明，形容俄羅斯攻擊烏克蘭是不公義及無端生事，但星巴克如常在俄營運業務。

Visa及萬事達卡停俄業務 IMF警告俄烏戰爭影響全球經濟 【下一頁】

麥當勞在俄羅斯設有847間分店，絕大多數由麥當勞總公司直接經營。美國紐約州共同退休基金受託人、兼審計長迪納波利（Thomas DiNapoli）向麥當勞及百事致函，指面臨有增無減的法律、人權及營運的風險，敦促審查在俄業務。

亨利商學院商業倫理學教授 Kleio Akrivou表示，食肆很可能較其他企業更難作出關閉業務的決定，因為涉及剥奪俄羅斯民眾基本商品的權利，企業需更深思熟慮處理情況，要在聲譽風險及影響顧客之間作出平衝。

**歐美擬禁運俄石油？ 潘國光分析俄烏局勢對後市影響**

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責任編輯：郭麗明

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