【加密貨幣】傳拜登本週將簽署行政命令 監管加密貨幣

據美媒路透社（Reuters）引述消息報道，美國總統拜登將於星期三（9日）簽署行政命令（Executive Order），指示對加密貨幣進行廣泛監管及研究，以應對勒索軟件和其他網絡犯罪威脅。

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消息預料，拜登將指示司法部（Department of Justice）、財政部（Treasury Department）和其他機構在為期180天內提交關於「貨幣的未來」和加密貨幣在環境變化中的作用報告。不過，有關舉措仍需要國會（United States Congress）批准。消息表示，這可能是朝著創建央行數碼貨幣邁出的一步。

而在去年，美國 財政部 推出了一項要求，要求個人向美國國稅局（ Internal Revenue Service，IRS ）報告超過1萬美元以上的加密貨幣交易。

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責任編輯：龍紀瑩